Прототип розроблений під конкретного клієнта, для котрого об'єм багажного відсіку має критичне значення.

Lexus HX Sleigh може літати і оснащений “оленячим повним приводом”, а у рух приводиться за допомогою “на 100% поновлюваному духу свята”.

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Канадський офіс Lexus представив концепт Lexus HX Sleigh, неосяжний багажник якого здатен вмістити “мільярди іграшок”.

Дизайн Lexus HX Sleigh Concept розроблений ельфами-майстрами Такумі. Ліфтбек покладається на новітні гібридні технології і літає на висоті до 18,3 кілометра. У списку обладнання є вбудована система повітряної навігації, яка не дозволить Санта-Клаусу заблукати навіть в найвіддаленіших куточках планети. А розслабитися під час довгого перельоту допоможе спеціально спроектована аудіосистема Mark Levinson з підтримкою об'ємного звучання.

В салоні працює кліматична установка Climate Concierge з обігрівом шиї. Управляти всіма функціями можна з сенсорного дисплея, хоча в салоні є ще як мінімум три екрана. Кузов лифтбека покритий чотиришаровою інфрачервоною фарбою.

Фото: жартівливий концепт Lexus HX Sleigh / Lexus