Британський автовиробник показав унікальний автомобіль, створений на замовлення одного таємничого бородатого замовника.

Всесвітньо відома знаменитість замовила особливу святкову версію нового Flying Spur V8 від Bentley Mulliner, повідомляє виробник. Про таємничого замовника також відомо, що він планує надзвичайну подорож довжиною у 66 мільйонів кілометрів.

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Для замовника унікального седана потужність у 542 к.с. стала справжнім стрибком, оскільки раніше він керував лише транспортним засобом з потужністю у 8 о.с. (оленячих сил).

Bentley Flying Spur Reindeer Eight персоналізований вручну. Його капот прикрашає фігурка “оленя звичайного” або “благородного”, хоча Reindeer – це “північний олень”, котрий виглядає інакше. Маскот виконаний з позолоченого металу. 22-дюймові колісні диски також золочені, а в салоні використовується 115 метрів золотої нитки. На кузові золотий страйпінг поєднується з геометричною чорно-білою графікою.

Передня панель седана оздоблена лакованою деревиною, поверхня якої зливається з екраном мультимедійного центру. У комп’ютер машини внесено список усіх слухняних дітлахів та неслухів, для зручності власника.

“Восьмого оленя” передано замовнику в Крю, після повного процесу сантарізації від COVID. І на цьому команда Bentley підтверджує закінчення поставок каламбурів у 2020 році.

Фото: Bentley Flying Spur Reindeer Eight / Bentley