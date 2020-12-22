Британский автопроизводитель показал уникальный автомобиль, созданный по заказу одного таинственного бородатого заказчика.

Всемирно известная знаменитость заказала особую праздничную версию нового Flying Spur V8 от Bentley Mulliner, сообщает производитель. О таинственном заказчике также известно, что он планирует чрезвычайное путешествие длиной в 66 миллионов километров.

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Для заказчика уникального седана мощность в 542 л. с. стала настоящим прыжком, поскольку ранее он управлял только транспортным средством с мощностью в 8 л. с. (оленьих сил).

Bentley Flying Spur Reindeer Eight персонализирован вручную. Его капот украшает фигурка “оленя обыкновенного” или “благородного”, хотя Reindeer – это "северный олень", который выглядит иначе. Маскот выполнен из позолоченного металла. 22-дюймовые колесные диски также золоченые, а в салоне используется 115 метров золотой нити. На кузове золотой страйпинг сочетается с геометрической черно-белой графикой.

Передняя панель седана отделана лакированной древесиной, поверхность которой сливается с экраном мультимедийного центра. В компьютер машины внесен список всех послушных ребятишек и неслухов, для удобства владельца.

“Восьмого оленя” передано заказчику в Крю, после полного процесса сантарізації от COVID. И на этом команда Bentley подтверждает окончание поставок каламбуров в 2020 году.

Фото: Bentley Flying Spur Северный Олень Восемь / Bentley