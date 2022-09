Главные изменения коснулись дизайна и комплектаций. Также имеются незначительные обновления технической части. Конечно, изменились и цены.

Началом обновлений являются изменения в моделях IS 300 s IS 350 F Sport. В частности, IS 350 будет предлагаться в новом дизайне F Sport Design как в конфигурациях с задним приводом, так и с полным приводом, укомплектованными с изменениями бамперов, передней решетки, заднего спойлера и значков. Также устанавливаются характерные 19-дюймовые легкосплавные диски F Sport.

Следующим обновлением в 2023 году является доступность пакета управления для IS 350 F Sport, укомплектованного адаптивной сменной подвеской, задним дифференциалом повышенного трения Torsen для заднеприводных моделей, 19-дюймовыми матово-черными колесами BBS и режимом Drive Mode. Выберите с режимами Sport S / S+ s пользовательским режимами, направленными на дополнение острых ощущений от вождения.

К 2023 IS 350 F Sport также добавлен специальный пакет внешнего вида. Он имеет лакокрасочное покрытие Incognito с черным капотом и крышей Obsidian, 19-дюймовые легкосплавные диски Enkei с темным покрытием и черный интерьер NuLuxe. Только 480 экземпляров будут предложены клиентам, начиная с этой осени.

Изменения также претерпели IS 500 F Sport и IS 500 F Sport Premium. В стандартной комплектации IS 500 будет предлагаться с 19-дюймовыми легкосплавными дисками Enkei с темным покрытием, тогда как варианты F Sport Performance будут предлагаться с матово-черными 19-дюймовыми коваными легкосплавными дисками BBS.

Специальный пакет внешнего вида также будет предлагаться для IS 500 F Sport 2023 года. Он включает в себя внешнюю краску Molten Pearl с интерьером Black NuLuxe и 19-дюймовые матово-черные кованые колеса BBS. В пакет Special Appearance Package также входят коврики с отделкой пола соответствующего цвета и перчатки для ключей. Производство будет ограничено лишь 150 единицами, а продажи начнутся этой осенью.

Lexus IS предложит 10 цветов кузова, среди которых Ultra White, Eminent White Pearl, Atomic Silver, Gray Cloudburst, Iridium, Caviar, Matador Red Mica, Infrared, Grecian Water и Ultrasonic Blue Mico 2.0.

Другие обновления включают наличие декоративных элементов интерьера, отделанных краской Black Metallic, черной геометрической пленкой или Satin Chrome в моделях IS 500 F Sport Performance. Ключевые функции безопасности, которые входят в стандартную комплектацию системы безопасности Lexus Safety System+ 2.5, включают систему предварительного столкновения с предупреждением о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, обнаружение пешеходов и велосипедистов.

Цена в американских автосалонах начинается от 40 585 долларов США за IS 300 и достигает 62 770 долларов США за is 500 F Sport Premium.