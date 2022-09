Головні зміни торкнулись дизайну та комплектацій. Також є незначні оновлення технічної частини. Звісно, змінились і ціни.

Початком оновлень є зміни в моделях IS 300 і IS 350 F Sport. Зокрема, IS 350 буде пропонуватися в новому дизайні F Sport Design як у конфігураціях із заднім приводом, так і з повним приводом – зміни бамперів, передньої решітки, заднього спойлера та значків. Також встановлюються характерні 19-дюймові легкосплавні диски F Sport.

Наступним оновленням у 2023 році є доступність пакета керування для IS 350 F Sport, укомплектованого адаптивною змінною підвіскою, заднім диференціалом підвищеного тертя Torsen для задньопривідних моделей, 19-дюймовими матово-чорними колесами BBS і режимом Drive Mode. Виберіть із режимами Sport S/S+ і користувальницькими режимами, спрямованими на доповнення гострих відчуттів від водіння.

До 2023 IS 350 F Sport також додано спеціальний пакет зовнішнього вигляду. Він має лакофарбове покриття Incognito з чорним капотом і дахом Obsidian, 19-дюймові легкосплавні диски Enkei з темним покриттям і чорний інтер’єр NuLuxe. Тільки 480 екземплярів будуть запропоновані клієнтам, починаючи з цієї осені.

Зміни також зазнали IS 500 F Sport та IS 500 F Sport Premium. У стандартній комплектації IS 500 буде пропонуватися з 19-дюймовими легкосплавними дисками Enkei з темним покриттям, тоді як варіанти F Sport Performance будуть пропонуватися з матово-чорними 19-дюймовими кованими легкосплавними дисками BBS.

Спеціальний пакет зовнішнього вигляду також буде пропонуватися для IS 500 F Sport 2023 року. Він містить зовнішню фарбу Molten Pearl з інтер’єром Black NuLuxe і 19-дюймові матово-чорні ковані колеса BBS. До пакету Special Appearance Package також входять килимки з оздобленням підлоги відповідного кольору та рукавички для ключів. Виробництво буде обмежено лише 150 одиницями, а продажі почнуться цієї осені.

Lexus IS запропонує 10 кольорів кузова, серед яких Ultra White, Eminent White Pearl, Atomic Silver, Cloudburst Gray, Iridium, Caviar, Matador Red Mica, Infrared, Grecian Water та Ultrasonic Blue Mico 2.0.

Інші оновлення включають наявність декоративних елементів інтер’єру, оброблених фарбою Black Metallic, чорною геометричною плівкою або Satin Chrome у моделях IS 500 F Sport Performance. Ключові функції безпеки, які входять до стандартної комплектації системи безпеки Lexus Safety System+ 2.5, включають систему попереднього зіткнення з попередженням про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування, виявлення пішоходів і велосипедистів.

Ціна в автосалонах США починається від 40 585 доларів США за IS 300 і досягає 62 770 доларів США за IS 500 F Sport Premium.