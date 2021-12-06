ROV в его названии означает Recreational Off-Highway Vehicle, то есть"рекреационный внедорожник". Это маленький экологически чистый вездеход с салоном высокого уровня Lexus.

Toyota одной из первых автокомпаний начала экспериментировать с водородными силовыми установками, а сейчас продает уже второе поколение автомобиля с таким агрегатом. Lexus ROV получил 1-литровый ДВС, приспособленный под работу на водороде, вместо бензина. Такое решение имеет ряд преимуществ. Кроме критического уменьшения вредных отходов, в водородном двигателе топливо воспламеняется значительно быстрее бензина, а работа мотора сопровождается привычным автомобилистам звуком и вибрациями.

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Водородный багги Lexus представляет собой это классический side-by-side квадроцикл. Здесь есть прочная трубчатая рама, легкая наружная обшивка, длинноходная подвеска и грязевые шины. Габариты ROV 3120 / 1725 / 1800 мм в длину, ширину и высоту. Кузов концепта Lexus окрашен в эксклюзивный бронзовый оттенок.

Фото: Lexus ROV Concept / Lexus

Внутренняя отделка мини внедорожника следует языку дизайна Tazuna, как у NX. Сиденья, обтянутые синтетической кожей, оборудованы собственной системой амортизации. Настройка руля, тормозов и педали газа максимально приближены к серийным машинам Lexus – японский производитель называет это Lexus Driving Signature.