Это будет более богатая версия Toyota bZ4X и Subaru Solterra, с той же технической начинкой, но в костюме от портного, а не из магазина.

Lexus опубликовал несколько снимков и видео, которые дают первое представление о дизайне первого полностью электрического автомобиля бренда. Кроссовер имеет характерные отличия в дизайне кузова, которые выгодно выделяют его из троицы Toyota-Lexus-Subaru.

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Электрический кроссовер, произведенный совместными усилиями Toyota и Subaru, сперва был как Toyota bZ4X, а за десять дней за ним дебютировал и Subaru Solterra. Это было в начале ноября, а Lexus свою новинку придержал чуть дольше. Тизеры показывают, что поклонникам марки и ее особого дизайна есть ради чего ждать.

Фото: Subaru Solterra и Toyota bZ4X / Subaru, Toyota

Различия между bZ4X и Solterra были минимальными, но Lexus RZ получил не только собственную световую подпись оптики и фирменную решетку радиатора с массивным рельефным контуром, а совсем другие кузовные панели, включая дверные. В частности, характерные рельефные "волны" на кузове RZ направлены в другую сторону.

Фото: тизерные изображения Lexus RZ / Lexus

Все три кроссовера построены на платформе e-TNGA. Lexus заявил, что не будет предлагать кроссовер с одним двигателем, лишь двухмоторную конфигурацию с системой Direct4. Силовая установка будет развивать мощность в 402 лошадиные силы и обеспечит крутящий момент в 600 Нм. Такие показатели производительности оставляют bZ4X и Solterra позади.

Рыночный дебют RZ запланирован на первую половину 2022 года.