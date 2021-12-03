Це буде багатша версія Toyota bZ4X та Subaru Solterra, з тим же технічним начинням, але в костюмі від кравця, а не з магазину.

Lexus опублікував кілька знімків та відео, які дають перше уявлення про дизайн першого повністю електричного автомобіля бренду. Кросовер має характерні відмінності у дизайні кузову, які вигідно виділяють його з трійці Toyota-Lexus-Subaru.

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Електричний кросовер, розроблений спільними зусиллями Toyota та Subaru, спершу був представлений, як Toyota bZ4X, а за десять днів за ним дебютував і Subaru Solterra. Це було на початку листопада, а Lexus свою новинку притримав трохи довше. Тизери показують, що шанувальникам марки та її особливого дизайну є заради чого чекати.

Фото: Subaru Solterra та Toyota bZ4X / Subaru, Toyota

Відмінності між bZ4X та Solterra були мінімальними, але Lexus RZ отримав не лише власний світловий підпис оптики та фірмову решітку радіатора з масивним рельєфним контуром, а й зовсім інші кузовні панелі, включаючи дверні. Зокрема, характерні рельєфні “хвилі” на кузові RZ спрямовані в інший бік. І ніякого нефарбованого пластику довкола колісних арок.

Фото: тизерні зображення Lexus RZ / Lexus

Усі три кросовера побудовані на платформі e-TNGA. Lexus заявив, що не пропонуватиме кросовер з одним двигуном, лише двомоторну конфігурацію з системою Direct4. Силова установка розвиватиме потужність у 402 кінські сили та забезпечить крутний момент у 600 Нм. Такі показники продуктивності залишають bZ4X та Solterra позаду.

Ринковий дебют RZ запланований на першу половину 2022 року.