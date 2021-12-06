ROV у його назві означає Recreational Off-Highway Vehicle, тобто "рекреаційний позашляховик". Це маленький екологічно чистий всюдихід з салоном високого рівня Lexus.

Toyota однією з перших автокомпаній почала експериментувати з водневими силовими установками, а зараз продає вже друге покоління автомобіля з таким агрегатом. Lexus ROV отримав 1-літровий ДВЗ, пристосований під роботу на водні, замість бензину. Таке рішення має ряд переваг. Крім критичного зменшення шкідливих відходів, у водневому двигуні пальне спалахує значно швидше за бензин, а робота мотора супроводжується звичним автомобілістам звуком та вібраціями.

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Водневий баггі Lexus являє собою це класичний side-by-side квадроцикл. Тут є міцна трубчаста рама, легка зовнішня обшивка, довгохідна підвіска та грязьові шини. Габарити ROV становлять 3120 / 1725 / 1800 мм у довжину, ширину й висоту. Кузов концепта Lexus пофарбований в ексклюзивний бронзовий відтінок.

Фото: Lexus ROV Concept / Lexus

Внутрішнє оздоблення міні позашляховика слідує мові дизайну Tazuna, як у NX. Сидіння, обтягнуті синтетичною шкірою, обладнані власною системою амортизації. Налаштування керма, гальм та педалі газу максимально наближені до серійних машин Lexus – японський виробник називає це Lexus Driving Signature.