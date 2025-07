Lexus собирается отказаться от десятка популярных моделей

Как рассказывает Carscoops, большинство вариаций седана IS, купе RC и полностью электрического внедорожника UX вскоре будут снять с производства в Японии. Компания официально подтвердила, что их снимут с конвейера в ноябре 2025 года.

Читайте также: Новый Lexus LFR будет намного лучше культового LFA

На официальном вебсайте Lexus в Японии уже появилось следующее сообщение: “Спасибо, что обратили внимание на наши автомобили. Производство IS 500 / IS 350 / IS 300h (AWD) / IS 300 / RC 350 / RC 300h и RC 300 завершится в ноябре 2025 года. Продажи прекратятся, как только количество заказов достигнет производственных показателей за ноябрь. В зависимости от того, когда вы рассматриваете возможность приобретения автомобиля, некоторые пакеты могут быть недоступны. Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру Lexus для получения подробной информации”.

Похожее уведомление также есть на странице RC F Final Edition. Эта версия была ограничена только 200 экземплярами в Японии и компания подтвердила, что все они уже проданы: “С грустью сообщаем, что RC F Final Edition достиг лимитированного количества в 200 единиц. Производство модели завершится в ноябре 2025 года”.

Также интересно: Каким бы был конкурент BMW 5 Series Touring от Lexus: видео

Таким образом, для японского рынка останется в производстве только заднеприводный IS 300h, тогда как все остальные варианты IS и RC постепенно снимаются с производства. Как сообщает Creative Trend, по слухам, новый IS может дебютировать уже в следующем году и получит гибридные силовые установки от ES.

И последнее, но не менее важное: автопроизводитель также объявил, что производство его самого маленького электрического внедорожника завершится в ноябре 2025 года. Речь идет о UX 300e, который был представлен в 2019 году, через год после дебюта бензиновой и гибридной версий UX в 2018 году. Его тесные связи с Toyota C-HR и Corolla Cross свидетельствуют о том, что версия следующего поколения, вероятно, уже разрабатывается.