Новый Lexus LFR будет намного лучше культового LFA

Как отмечает Motor1, от нового LFR не следует ожидать мощного V10, поскольку он не является преемником LFA. Он начал свою жизнь как концепт Toyota GR GT3, который дебютировал в Токио в 2022 году. Впоследствии компания подтвердила, что серийная версия модели будет представлена под брендом Lexus.

Читайте также: Lexus представил новый седан ES: теперь и электромобиль

С тех пор появились десятки шпионских фотографий и видео, на которых спортивный автомобиль Lexus демонстрирует свой длинный капот и громкий выхлоп на Нюрбургринге, в Лос-Анджелесе и даже недавно в Гудвуде. Как ожидается, когда LFR дебютирует, он нацелится на такие модели, как Chevrolet Corvette C8 и Porsche 911.

Учитывая это конкретное позиционирование, этот новый Lexus должен быть настоящим, практичным спортивным автомобилем, а не каким-то коллекционным предметом стоимостью четверть миллиона долларов. Конечно, значительная часть успеха LFR зависят от деталей. В частности, от того, что находится под капотом. По слухам, сердцем спорткара является V8 с двойным турбонаддувом, потенциально с определенной формой гибридизации.

Стиль также будет важным определяющим фактором успеха LFR. Даже под камуфляжем он выглядит великолепно, с длиннющим капотом, узким салоном, широкой стойкой и короткими задними свесами. Салон новинки будет иметь большой центральный экран и ковшеобразные сиденья из углеродного волокна. Ожидается, что Lexus LFR не должен быть настолько дорогим, каким был LFA.

Также интересно: Toyota Tundra получила обновление и существенно подорожала

Если Lexus действительно хочет конкурировать с Chevrolet и Porsche в этом классе, LFR должен иметь начальную цену менее 100 000 долларов. Дебют нового Lexus LFR, как отмечают инсайдеры, может состояться в начале 2026 года.