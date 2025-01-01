Новий Lexus LFR буде набагато кращим за культовий LFA

Як зазначає Motor1, від нового LFR не слід очікувати потужного V10, оскільки він не є наступником LFA. Він розпочав своє життя як концепт Toyota GR GT3, який дебютував у Токіо у 2022 році. Згодом компанія підтвердила, що серійна версія моделі буде представлена під брендом Lexus.

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Відтоді з’явились десятки шпигунських фотографій та відео, на яких спортивний автомобіль Lexus демонструє свій довгий капот та гучний вихлоп на Нюрбургринзі, у Лос-Анджелесі та навіть нещодавно у Гудвуді. Як очікується, коли LFR дебютує, він націлиться на такі моделі, як Chevrolet Corvette C8 та Porsche 911.

З огляду на це конкретне позиціонування, цей новий Lexus має бути справжнім, практичним спортивним автомобілем, а не якимось колекційним предметом вартістю чверть мільйона доларі. Звичайно, значна частина успіху LFR залежать від деталей. Зокрема, від того, що знаходиться під капотом. За чутками, серцем спорткара є V8 з подвійним турбонаддувом, потенційно з певною формою гібридизації.

Стиль також буде важливим визначальним фактором успіху LFR. Навіть під камуфляжем він має чудовий вигляд, з довжелезним капотом, вузьким салоном, широкою стійкою та короткими задніми звисами. Салон новинки матиме великий центральний екран та ківшеподібні сидіння з вуглецевого волокна. Очікується, що Lexus LFR не повинен бути настільки дорогим, яким був LFA.

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Якщо Lexus справді хоче конкурувати з Chevrolet та Porsche в цьому класі, LFR повинен мати початкову ціну менше ніж 100 000 доларів. Дебют нового Lexus LFR, як зазначають інсайдери, може відбутись на початку 2026 року.