Toyota Tundra отримала оновлення й суттєво подорожчала

Як пише Carscoops, ціна пікапа в США зросла з 40 090 до 41 260 доларів за базову версію. Зовні, окрім нового забарвлення Wave Maker, ексклюзивного для TRD Pro. Крім того, всі моделі тепер оснащені фаркопом та 7/4-контактним роз'ємом.

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Ще одна зміна полягає в тому, що тепер покупці також зможуть замовити пакет SX, що додає такі опції, як 20-дюймові колеса. У салоні версія Limited отримала нову оббивку з сірою чи чорною шкірою та контрастною строчкою.

До речі, про сидіння, Tundra TRD Pro може бути оснащена новими опціональними сидіннями ISO Dynamic. Вони схожі на ті, що встановлені на Tacoma TRD Pro, і обіцяють підвищити комфорт під час їзди бездоріжжям. Покращень також зазнав клімат-контроль та вентиляційні отвори.

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Під капотом знаходяться два знайомих двигуни, включаючи 3,4-літровий i-FORCE V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 394 к.с. та 649 Нм крутного моменту. Клієнти також можуть отримати гібридний i-FORCE MAX потужністю 443 к.с. й 790 Нм. Обидва працюють з десятиступінчастою автоматичною коробкою передач, яка може бути поєднана з доступною системою повного приводу.