Nissan 350Z переробили в Toyota та продають за безцінь

Як зазначає Carscoops, цей дивний 350Z зараз виставлений на аукціонах Yahoo! Він має блискучий відтінок металевого фіолетового, що виглядає приголомшливо, а також розширені колісні арки. Однак, як це часто буває у сфері тюнінгу, як тільки хтось починає модифікувати автомобіль, йому може бути важко зупинитися.

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Минулий власник цього авто, мабуть, вирішив, що стандартна передня частина 350Z виглядає не надто актуально, тому він замінив її на панель від Toyota GT 86. Модифікація включала заміну фар, бампера, капоту та решітки радіатора. отім власник прикріпив яскраво-червоний спліттер і відповідні червоні бічні пороги.

Колісні диски також пофарбували в цей колір, хоч він і не дуже гармоніює з фіолетовим кузовом. Гальмівні супорти бронзового кольору також не пасують цьому авто. Задня частина, мабуть, навіть більш божевільна, ніж передня. Опущене заднє скло встановлено разом із великим спойлером на кришці багажника. Також є новий дифузор та величезне заднє антикрило з вертикальними стійками, які кріпляться безпосередньо до заднього бампера.

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Значну роботу провели над салоном, оскільки цей 350Z має ківшеподібні сидіння з вуглецевого волокна та червону оббивку. У багажнику розташовані резервуари для регульованої пневматичної підвіски.

Згідно з оголошенням, автомобіль подолав приблизно 109 000 кілометрів. Початкова ціна встановлена на рівні 691 000 єн, що за сьогоднішнім обмінним курсом становить близько 4700 доларів США.