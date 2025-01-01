Nissan 350Z переделали в Toyota и продают за бесценок

Как отмечает Carscoops, этот странный 350Z сейчас продается на аукционах Yahoo! Он имеет блестящий оттенок металлического фиолетового, что выглядит потрясающе, а также расширенные колесные арки. Однако, как это часто бывает в сфере тюнинга, как только кто-то начинает модифицировать автомобиль, ему может быть трудно остановиться.

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Прошлый владелец этого авто, видимо, решил, что стандартная передняя часть 350Z выглядит не слишком актуально, поэтому он заменил ее на панель от Toyota GT 86. Модификация включала замену фар, бампера, капота и решетки радиатора. затем владелец прикрепил ярко-красный сплиттер и соответствующие красные боковые пороги.

Колесные диски также покрасили в этот цвет, хоть он и не очень гармонирует с фиолетовым кузовом. Тормозные суппорты бронзового цвета также не подходят этому авто. Задняя часть, пожалуй, даже более сумасшедшая, чем передняя. Опущенное заднее стекло установлено вместе с большим спойлером на крышке багажника. Также есть новый диффузор и огромное заднее антикрыло с вертикальными стойками, которые крепятся непосредственно к заднему бамперу.

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Значительную работу провели над салоном, поскольку этот 350Z имеет ковшеобразные сиденья из углеродного волокна и красную обивку. В багажнике расположены резервуары для регулируемой пневматической подвески. Согласно объявлению, автомобиль преодолел примерно 109 000 километров. Начальная цена установлена на уровне 691 000 иен, что по сегодняшнему обменному курсу составляет около 4700 долларов