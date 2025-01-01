Nissan начал сокращать производство нового Leaf из-за дефицита комплектующих

Хотя модель еще не поступила в продажу, сообщения из Японии свидетельствуют о том, что автопроизводитель сокращает производство из-за ограничений на экспорт редкоземельных элементов, введенных Китаем.

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Reuters, ссылаясь Kyodo News, отмечает, что ограничения привели к дефициту запчастей, хотя конкретика остается неизвестной. Комплектующие из редкоземельных металлов являются критически важными в области автомобилестроения, поэтому экспортные ограничения Китая влияют на ряд автопроизводителей, в частности Ford и Suzuki.

В кризисной ситуации также и поставщики, поскольку они не всегда будут получать необходимые материалы. Фактически, Европейская ассоциация поставщиков автомобильной продукции недавно предупредила, что цепь поставок “испытывает значительные сбои из-за недавних ограничений Китая на экспорт редкоземельных элементов и магнитов”.

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В случае Nissan Leaf, запуск модели на мировых рынках ожидается этой осенью. Электромобиль получил кузов SUV и высокотехнологичный интерьер. Запас хода автомобиля составляет до 605 километров, а мощность до 218 лошадиных сил в топовой версии.