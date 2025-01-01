Nissan откладывает запуск двух электрических моделей из-за нового закона Трампа

Как отмечает Carscoops, автомобильная промышленность меняется, поскольку 4 июля Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий отмену кредита на экологически чистые транспортные средства в США. Теперь его постепенная отмена запланирована на 30 сентября, а не на 31 декабря 2032 года, как было изначально запланировано.

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В результате, стартап электромобилей Slate объявил, что их электрический грузовик дебютирует уже “в середине двадцатых годов”, а компания Nissan отложила запуск двух электромобилей почти на год. Согласно AutoNews, японский автопроизводитель недавно сообщил поставщикам, что планы по производству двух новых электрических кроссоверов в Кантоне, штат Миссисипи, будут отложены на десять месяцев.

Это означает, что производство модели Nissan (кодовое название PZ1K) теперь запланировано на ноябрь 2028 года, тогда как запуск ее аналога Infiniti (кодовое название PZ1J) отложен до марта 2029 года. Представитель Nissan подтвердил задержку и сказал: “Мы приняли стратегическое решение несколько скорректировать график производства наших электромобилей на заводе в Кантоне. Наша цель - обеспечить, чтобы этот объект продолжал выводить на рынок высококонкурентные автомобили, которые превосходят ожидания клиентов”.

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Ранее в этом году Nissan анонсировал “внедорожник, ориентированный на приключения”, и заявил, что он появится в конце 2027 финансового года. Infiniti должен был выйти на рынок в 2028 году и быть вдохновленным концептом Vision QXe. Напомним, что ранее в этом году компания отказалась от планов по электрическим седанам Nissan и Infiniti. Автопроизводитель также отменил планы предлагать субкомпактный электрический кроссовер в Соединенных Штатах, который был бы меньше Rogue.