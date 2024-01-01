Новий бренд електромобілів Slate отримав шалену популярність

Як пише Motor1, вартість бронювання авто з можливістю повернення коштів становить 50 доларів, а отже Slate отримала понад 5 мільйонів доларів лише на попередніх замовленнях.

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“Ми справді вражені реакцією Америки на запуск бренду Slate та запуск нашої вантажівки. Ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє”, – сказав головний комерційний директор Slate Джеремі Снайдер. Компанія представила свою перші модель – бюджетний електропікап за 25 000 доларів, лише два тижні тому.

Очевидно, що бронювання не завжди призводять до продажів. Наприклад, нещодавно ми писали про Cadillac, який мав достатньо бронювань на розкішний Celestiq, щоб заповнити перші 18 місяців виробництва. Але як тільки електромобіль нарешті почав сходити з конвеєра, Cadillac повідомила, що продала менше ніж 25 екземплярів.

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Водночас збанкрутіла компанія Fisker продала лише кілька тисяч кросоверів Ocean, попри заявлені 60 000 попередніх замовлень. Попри це, вантажівка Slate виглядає більш перспективним продуктом завдяки утилітарності та низькій ціні. Очікується, що виробництво пікапа почнеться наступного року.