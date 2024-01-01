Новый бренд электромобилей Slate получил бешеную популярность

Как пишет Motor1, стоимость бронирования авто с возможностью возврата средств составляет 50 долларов, а значит Slate получила более 5 миллионов долларов только на предварительных заказах.

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“Мы действительно поражены реакцией Америки на запуск бренда Slate и запуск нашего грузовика. Мы с нетерпением ждем будущего”, – сказал главный коммерческий директор Slate Джереми Снайдер. Компания представила свою первую модель – бюджетный электропикап за 25 000 долларов, всего две недели назад.

Очевидно, что бронирования не всегда приводят к продажам. Например, недавно мы писали о Cadillac, который имел достаточно бронирований на роскошный Celestiq, чтобы заполнить первые 18 месяцев производства. Но как только электромобиль наконец начал сходить с конвейера, Cadillac сообщила, что продала менее 25 экземпляров.

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В то же время обанкротившаяся компания Fisker продала лишь несколько тысяч кроссоверов Ocean, несмотря на заявленные 60 000 предварительных заказов. Несмотря на это, грузовик Slate выглядит более перспективным продуктом благодаря утилитарности и низкой цене. Ожидается, что производство пикапа начнется в следующем году.