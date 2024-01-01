Укр
Ру

Новый бренд электромобилей Slate получил бешеную популярность

Всего за две недели компании Slate, которая поддерживается основателем Amazon Джеффом Безосом, получила более 100 000 заказов на свой дешевый электрический пикап.
Первая модель Slate получила более 100 тысяч заказов - Auto24

ФОТО: Motor1|

Первая модель нового бренда Slate

Даниил Северенчук
logo14 мая, 14:30
logo0
logo0 мин

Как пишет Motor1, стоимость бронирования авто с возможностью возврата средств составляет 50 долларов, а значит Slate получила более 5 миллионов долларов только на предварительных заказах.

Читайте также: Новый бренд электромобилей Slate Джеффа Безоса представил первый пикап за 20 тысяч долларов

“Мы действительно поражены реакцией Америки на запуск бренда Slate и запуск нашего грузовика. Мы с нетерпением ждем будущего”, – сказал главный коммерческий директор Slate Джереми Снайдер. Компания представила свою первую модель – бюджетный электропикап за 25 000 долларов, всего две недели назад.

Очевидно, что бронирования не всегда приводят к продажам. Например, недавно мы писали о Cadillac, который имел достаточно бронирований на роскошный Celestiq, чтобы заполнить первые 18 месяцев производства. Но как только электромобиль наконец начал сходить с конвейера, Cadillac сообщила, что продала менее 25 экземпляров.

Также интересно: В Киеве состоялась презентация модельного ряда Zeekr: фото

В то же время обанкротившаяся компания Fisker продала лишь несколько тысяч кроссоверов Ocean, несмотря на заявленные 60 000 предварительных заказов. Несмотря на это, грузовик Slate выглядит более перспективным продуктом благодаря утилитарности и низкой цене. Ожидается, что производство пикапа начнется в следующем году.

#Электромобиль #Aвтоновинки #Фото #Новости