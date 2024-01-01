Новый бренд электромобилей Slate Джеффа Безоса презентовал пикап за $20 000

Как рассказывает Carscoops, клиенты смогут сконфигурировать свой электрический грузовик как пикап, пятиместный внедорожник или компактную модель, похожую на Jeep Wrangler. Стоимость будет начинаться от 20 тысяч долларов. Прототипы серийных моделей представили на мероприятии в Лос-Анджелесе.

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Компания Slate напрямую связана с Джефом Безосом, поскольку основатель Amazon инвестировал в нее более 100 миллионов долларов. Пикап Slate будет использовать две батареи. Базовым является блок на 52,7 кВт-ч, который обеспечит ориентировочный запас хода в 241 км. Больший аккумулятор емкостью 84,3 кВт-ч, увеличивает запас хода до 386 километров.

Все комплектации будут иметь установленный сзади электродвигатель мощностью 203 л.с. (150 кВт). Автомобиль имеет грузоподъемность в 453 кг и максимальную полезную нагрузку в 635 кг. Батареи поддерживают быструю зарядку постоянного тока мощностью 120 кВт, что позволяет зарядить их с 20% до 80% примерно за 30 минут.

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Главной причиной такой доступной цены в 20 000 долларов является отсутствие многих технологий, которые сейчас можно встретить в современных авто. В частности, модель Slate не имеет информационно-развлекательной системы с дисплеем, или хотя бы радио с набором динамиков. На дверях есть физические ручки для открывания окон, а набор необходимых данных для водителя выводится на маленькую цифровую панель.

К тому же все модели Slate выйдут с завода в базовой конфигурации, однако, клиенты будут иметь на выбор сотни аксессуаров, чтобы персонализировать свой автомобиль. В частности, они будут включать наборы для превращения его во внедорожник или двухдверный автомобиль с открытым верхом.

Интересно, что несмотря на отсутствие многих удобств и передовых технологий, компания планирует получить 5 звезд в краш-тестах. Из имеющихся системы безопасности у пикапа есть только контроль тяги, ESC, автоматическое экстренное торможение, подушки безопасности, камера заднего вида для предупреждения о столкновении и автоматический дальний свет.

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Slate говорит, что его электромобиль будет производиться на новом заводе в Индианаполисе, штат Индиана, а поставки клиентам запланированы на четвертый квартал 2026 года. В целом новый бренд планирует производить 150 тысяч автомобилей ежегодно.