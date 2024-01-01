Новий бренд електромобілів Slate Джеффа Безоса презентував пікап за $20 000

Як розповідає Carscoops, клієнти зможуть сконфігурувати свою електричну вантажівку як пікап, п’ятимісний позашляховик або компактну модель, схожу на Jeep Wrangler. Вартість починатиметься від 20 тисяч доларів. Прототипи серійних моделей представили на заході в Лос-Анджелесі.

Читайте також: У Європі купують лише третину авто з ДВЗ: решту - електричні та гібридні

Компанія Slate безпосередньо пов’язана з Джеффом Безосом, оскільки засновник Amazon інвестував у неї понад 100 мільйонів доларів. Пікап Slate використовуватиме дві батареї. Базовим є блок на 52,7 кВт-год, який забезпечить орієнтовний запас ходу у 241 км. Більший акумулятор ємністю 84,3 кВт-год, збільшує запас ходу до 386 кілометрів.

Усі комплектації матимуть встановлений ззаду електродвигун потужністю 203 к.с. (150 кВт). Автомобіль має вантажопідйомність в 453 кг й максимальне корисне навантаження в 635 кг. Батареї підтримують швидку зарядку постійного струму потужністю 120 кВт, що дозволяє зарядити їх з 20% до 80% приблизно за 30 хвилин.

Також цікаво: Lexus представив новий седан ES: тепер і електромобіль

Головною причиною такої доступної ціни у 20 000 доларів є відсутність багатьох технологій, які наразі можна зустріти в сучасних авто. Зокрема, модель Slate не має інформаційно-розважальної системи з дисплеєм, чи хоча б радіо з набором динаміків. На дверях є фізичні ручки для відчинення вікон, а набір необхідних даних для водія виводиться на маленьку цифрову панель.

До того ж усі моделі Slate вийдуть із заводу в базовій конфігурації, проте, клієнти матимуть на вибір сотні аксесуарів, щоб персоналізувати свій автомобіль. Зокрема, вони включатимуть набори для перетворення його на позашляховик або дводверний автомобіль з відкритим верхом.

Цікаво, що попри відсутність багатьох зручностей та передових технологій, компанія планує отримати 5 зірок в краш-тестах. З наявних системи безпеки у пікапа є лише контроль тяги, ESC, автоматичне екстрене гальмування, подушки безпеки, камера заднього виду для попередження про зіткнення та автоматичне дальнє світло.

Читайте також: Stellantis готує твердотільні батареї, що заряджатимуться 18 хвилин

Slate каже, що його електромобіль виготовлятиметься на новому заводі в Індіанаполісі, штат Індіана, а поставки клієнтам заплановані на четвертий квартал 2026 року. Загалом новий бренд планує виготовляти 150 тисяч автомобілів щорічно.