Почти полмиллиона автомобилей Nissan и Infiniti имеют дефект двигателя

Как пишет Motor1, отзыв охватывает 443 899 автомобилей и касается Nissan Rogue 2021-24, Nissan Altima 2019-20, Infiniti QX50 2019-22 и Infiniti QX55 2022 года выпуска. Модели Infiniti и некоторые комплектации Altima используют 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Nissan VC-Turbo, тогда как Rouge использует 1,5-литровый трехцилиндровый вариант.

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Проблема этих двигателей заключается в производственном дефекте подшипников “многорычажного механизма”, который изменяет степень сжатия. Nissan ввел обновления производства в течение срока службы двигателя, которые, вероятно, помогли, поэтому отзыв не распространяется на новые модели Infiniti и Altima, а также новый Murano.

Согласно документу NHTSA, процедура отзыва является простой, но она может оказаться дорогой для Nissan. Дилеры будут проверять поддоны картера пострадавших автомобилей на наличие металлической стружки. Если металлических частиц нет, они заменят моторное масло в четырехцилиндровых двигателях и масло вместе с поддоном картера в трехцилиндровых.

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Кроме того, трехцилиндровые машины также получат обновленное ПО. В то же время если в любом из двигателей будет обнаружена стружка, дилеры бесплатно выполнят полную замену двигателя. В предыдущем заявлении NHTSA компания Nissan заявила, что уровень выхода из строя подшипников в двигателях VC-Turbo чрезвычайно низкий – значительно меньше 1%. Но если проблема возникнет, она может привести к катастрофической поломке двигателя и вывести его из строя.