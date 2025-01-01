Nissan Qashqai получил улучшенную гибридную установку

Как отмечает Carscoops, обновленная гибридная система e-Power дебютировала в европейском Qashqai, но она также впоследствии появится и в американском Rogue. Японский автопроизводитель говорит, что модернизированная силовая установка обеспечивает “запас хода и удобство дизельного двигателя с изяществом и отзывчивостью электромобиля”.

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Технология e-Power третьей итерации базируется на предыдущей версии, которая была представлена в 2022 году, но отличается заметным улучшением топливной эффективности. Nissan обещает расход на уровне 4,5 литров на 100 километров. Для сравнения, предыдущая версия потребляла 5,3-6 л/100 км.

Общий запас хода гибридного Nissan Qashqai составляет 1200 км на одном баке. Выбросы CO2 также снизили со 116 г/км до 102 г/км. В основе самозарядной гибридной системы лежит новый 1,5-литровый бензиновый двигатель, оснащенный большей турбиной. В отличие от традиционной гибридной установки, этот двигатель не приводит в движение колеса напрямую.

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Вместо этого он работает как генератор для электродвигателя и аккумулятора емкостью 2,1 кВт-ч, которые поддерживаются энергией, полученной с помощью рекуперативного торможения. Такая компоновка устраняет необходимость в обычной трансмиссии и обеспечивает плавную и мгновенную подачу мощности, что больше соответствует характеристикам электромобиля.

Все основные компоненты, включая двигатель, генератор, инвертор, редуктор и усилитель, размещены в компактном, легком блоке для улучшения компоновки и общей эффективности. Также отмечается, что новая версия системы e-Power значительно тише.

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Инженерам Nissan удалось снизить уровень шума на целых 5,6 дБ по сравнению с предыдущей моделью. Также уменьшилась вибрация, особенно под нагрузкой. Выходная мощность увеличилась на 15 л.с., доведя общую мощность до 205 лошадиных сил.

Этот показатель достигается, когда водитель выбирает новый спортивный режим, который обеспечивает дополнительные 13 лошадиных сил. Японский автопроизводитель также продлил межсервисный интервал агрегата с 15 тысяч до 20 тысяч километров.

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Обновленный Qashqai e-Power будет изготавливаться на заводе Nissan в Сандерленде в Великобритании, а европейская версия поступит в продажу в сентябре 2025 года. Ее стоимость будет объявлена позже ближе к дате запуска.