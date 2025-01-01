Самый большой внедорожник Nissan получил версию Nismo

Как отмечает Carscoops, новый Armada Nismo поступит на рынок в 2026 году. Рамный внедорожник получил дополнительную мощность. Теперь его 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом выдает 466 л.с и 699 Нм крутящего момента. Это на 35 лошадиных сил больше, чем у стандартной модели.

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Инженеры Nissan достигли увеличения производительности благодаря иным настройкам двигателя, в частности изменении зазоров клапанов. Кроме этого, они оснастили Armada новой выхлопной системой, с более выразительным звуком. Настройки подвески и усилителя руля также были изменены для более захватывающих впечатлений от вождения.

Модель также оснащена 22-дюймовыми коваными легкосплавными дисками и красными тормозными суппортами. Кроме изменений в производительности, Armada Nismo имеет уникальный внешний вид. Передняя часть полностью новая и имеет более высокую решетку радиатора и обновленный бампер. К ним добавляются красные акценты, эмблема NISMO и передний сплиттер.

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Модель также имеет уникальные противотуманные фары и спортивные боковые подножки. Сзади есть несколько иной бампер с привлекательным диффузором. В салоне внедорожник получил более изысканную отделку с черными кожаными сиденьями и красной центральной вставкой. Общий вид дополняют красная строчка, алюминиевые педали, контурная подсветка и подушки для передних сидений.