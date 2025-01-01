Найбільший позашляховик Nissan отримав версію Nismo

Як зазначає Carscoops, новий Armada Nismo надійде на ринок у 2026 році. Рамний позашляховик отримав додаткову потужність. Тепер його 3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом видає 466 к.с та 699 Нм крутного моменту. Це на 35 кінських сил більше, ніж у стандартної моделі.

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Інженери Nissan досягли збільшення продуктивності завдяки інакшим налаштуванням двигуна, зокрема зміні зазорів клапанів. Окрім цього, вони оснастили Armada новою вихлопною системою, що матиме більш виразний звук. Налаштування підвіски й підсилювача керма також було змінено для більш захоплюючих вражень від водіння.

Модель також оснащена 22-дюймовими кованими легкосплавними дисками та червоними гальмівними супортами. Окрім змін у продуктивності, Armada Nismo має унікальний зовнішній вигляд. Передня частина повністю нова та має вищу решітку радіатора й оновлений бампер. До них додаються червоні акценти, емблема NISMO та передній спліттер.

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Модель також має унікальні протитуманні фари та спортивніші бічні підніжки. Позаду є дещо інакший бампер з привабливим дифузором. В салоні позашляховик отримав більш вишукану обробку з чорними шкіряними сидіннями та червоною центральною вставкою. Загальний вигляд доповнюють червона строчка, алюмінієві педалі, контурна підсвітка та подушки для передніх сидінь.