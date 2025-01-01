Nissan Qashqai отримав покращену гібридну установку

Як зазначає Carscoops, оновлена гібридна система e-Power дебютувала у європейському Qashqai, але вона також згодом з’явиться і в американському Rogue. Японський автовиробник каже, що модернізована силова установка забезпечує “запас ходу та зручність дизельного двигуна з витонченістю та чуйністю електромобіля”.

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Технологія e-Power третьої ітерації базується на попередній версії, що була представлена у 2022 році, але відрізняється помітним покращенням паливної ефективності. Nissan обіцяє витрату на рівні 4,5 літрів на 100 кілометрів. Для порівняння, попередня версія споживала 5,3-6 л/100 км.

Загальний запас ходу гібридного Nissan Qashqai становить 1200 км на одному баку. Викиди CO2 також знизили зі 116 г/км до 102 г/км. В основі самозарядної гібридної системи лежить новий 1,5-літровий бензиновий двигун, оснащений більшою турбіною. На відміну від традиційної гібридної установки, цей двигун не приводить у рух колеса безпосередньо.

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Натомість він працює як генератор для електродвигуна та акумулятора ємністю 2,1 кВт-год, які підтримуються енергією, отриманою за допомогою рекуперативного гальмування. Така компоновка усуває необхідність у звичайній трансмісії та забезпечує плавну та миттєву подачу потужності, що більше відповідає характеристикам електромобіля.

Усі основні компоненти, включаючи двигун, генератор, інвертор, редуктор та підсилювач, розміщені в компактному, легкому блоці для покращення компонування та загальної ефективності. Також зазначається, що нова версія системи e-Power є значно тихішою.

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Інженерам Nissan вдалося знизити рівень шуму на цілих 5,6 дБ порівняно з попередньою моделлю. Також зменшилася вібрація, особливо під навантаженням. Вихідна потужність збільшилася на 15 к.с., довівши загальну потужність до 205 кінських сил.

Цей показник досягається, коли водій обирає новий спортивний режим, який забезпечує додаткові 13 кінських сил. Японський автовиробник також подовжив міжсервісний інтервал агрегата з 15 тисяч до 20 тисяч кілометрів.

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Оновлений Qashqai e-Power буде виготовлятися на заводі Nissan у Сандерленді у Великій Британії, а європейська версія надійде у продаж у вересні 2025 року. Її вартість буде оголошена згодом ближче до дати запуску.