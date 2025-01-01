Майже пів мільйона автівок Nissan та Infiniti мають дефект двигуна

Як пише Motor1, відкликання охоплює 443 899 автомобілів й стосується Nissan Rogue 2021-24, Nissan Altima 2019-20, Infiniti QX50 2019-22 та Infiniti QX55 2022 року випуску. Моделі Infiniti та деякі комплектації Altima використовують 2,0-літровий чотирициліндровий двигун Nissan VC-Turbo, тоді як Rouge використовує 1,5-літровий трициліндровий варіант.

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Проблема цих двигунів полягає у виробничому дефекті підшипників “багатоважільного механізму”, котрий змінює ступінь стиснення. Nissan запровадив оновлення виробництва протягом терміну служби двигуна, які, вірогідно, допомогли, тому відкликання не поширюється на новіші моделі Infiniti та Altima, а також новий Murano.

Згідно з документом NHTSA, процедура відкликання є простою, але вона може виявитися дорогою для Nissan. Дилери перевірятимуть піддони картера постраждалих автомобілів на наявність металевої стружки. Якщо металевих частинок немає, вони замінять моторну оливу в чотирициліндрових двигунах та оливу разом з піддоном картера в трициліндрових.

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Крім того, трициліндрові автівки також отримають оновлене ПЗ. Водночас якщо в будь-якому з двигунів буде виявлено стружку, дилери безплатно виконають повну заміну двигуна. У попередній заяві NHTSA компанія Nissan заявила, що рівень виходу з ладу підшипників у двигунах VC-Turbo надзвичайно низький – значно менше ніж 1%. Але якщо проблема виникне, вона може призвести до катастрофічної поломки двигуна й вивести його з ладу.