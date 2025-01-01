Nissan відкладає запуск двох електричних моделей через новий закон Трампа

Як зазначає Carscoops, автомобільна промисловість змінюється, оскільки 4 липня Дональд Трамп підписав закон, що передбачає скасування кредиту на екологічно чисті транспортні засоби в США. Тепер його поступове скасування заплановано на 30 вересня, а не на 31 грудня 2032 року, як було спочатку заплановано.

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Як наслідок, стартап електромобілів Slate оголосив, що їх електрична вантажівка дебютує вже “в середині двадцятих років”, а компанія Nissan відклала запуск двох електромобілів майже на рік. Згідно з AutoNews, японський автовиробник нещодавно повідомив постачальників, що плани з виробництва двох нових електричних кросоверів у Кантоні, штат Міссісіпі, будуть відкладені на десять місяців.

Це означає, що виробництво моделі Nissan (кодова назва PZ1K) тепер заплановано на листопад 2028 року, тоді як запуск її аналога Infiniti (кодова назва PZ1J) відкладено до березня 2029 року. Речник Nissan підтвердив затримку та сказав: “Ми прийняли стратегічне рішення дещо скоригувати графік виробництва наших електромобілів на заводі в Кантоні. Наша мета — забезпечити, щоб цей об'єкт продовжував виводити на ринок висококонкурентні автомобілі, які перевершують очікування клієнтів”.

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Раніше цього року Nissan анонсував “позашляховик, орієнтований на пригоди”, і заявив, що він з'явиться наприкінці 2027 фінансового року. Infiniti мав вийти на ринок у 2028 році та бути натхненним концептом Vision QXe. Нагадаємо, що раніше цього року компанія відмовилася від планів щодо електричних седанів Nissan та Infiniti. Автовиробник також скасував плани пропонувати субкомпактний електричний кросовер у Сполучених Штатах, який був би меншим за Rogue.