Дизайнери показали, як може виглядати оновлений Nissan X-Trail: фото

Як пише Carscoops, Nissan X-Trail нового покоління вже на підході. Цей позашляховик є найважливішою моделлю Nissan на багатьох ринках й бестселером в США, де він продається під назвою Rogue. Цілком вірогідно, нова версія моделі допоможе покращити кризове становище японського автовиробника.

Читайте також: Nissan відкладає запуск двох електричних моделей через новий закон Трампа

Очікується, що наступник X-Trail отримає ретельне оновлення, включаючи оновлений стиль та нові електрифіковані варіанти силових агрегатів. Дизайнери Carscoops створили власну візуалізацію новинки, засновану на базі декількох затемнених тизерів компанії. На цих неофіційних рендерах позашляховик має чорну решітку радіатора, яка охоплює п'ять шестикутних елементів денних ходових вогнів з кожного боку.

Основні світлодіодні блоки розташовані вище та втоплені, а передній край капота більш вертикальний та квадратний. Передні крила мають фестончасті контури, які плавно переходять у двері, і цей ефект відображається і в задній частині, надаючи автомобілю більш міцного вигляду. Позаду також є світлодіодні ліхтарі, що дублюють дизайн передньої оптики.

Також цікаво: Nissan почав скорочувати виробництво нового Leaf через дефіцит комплектуючих

У салоні новий X-Trail/Rogue 2027 року буде натхненний Ariya та Murano, пропонуючи горизонтальне розташування приладової панелі з двома широкоекранними дисплеями: один для цифрової панелі приладів, а інший для інформаційно-розважальної системи. Також буде включено оновлену версію системи допомоги водієві ProPILOT від Nissan.

Деякі повідомлення свідчать про збільшення розмірів салону моделі, але, як і у випадку з новим RAV4, він, ймовірно, буде значно оновленим, а не повністю переробленим. X-Trail все ще буде базуватися на модульній архітектурі CMF-CD поточного автомобіля. Дворядна п'ятимісна конфігурація збережеться в Північній Америці, але в усьому світі позашляховик, як очікується, збереже опціональний третій ряд.

Найважливішими будуть зміни силових агрегатів. Бензинові версії все ще залишаться, але до них приєднається інноваційний гібрид Nissan e-Power з 1,5-літровим турбомотором, що працює як генератор заряду батареї. Окрім гібридної серії e-Power, після першого запуску в лінійці буде представлений гібрид із підзарядкою від мережі. Тизери цієї моделі підозріло схожі на перейменований Mitsubishi Outlander PHEV.

Читайте також: Два поліцейські байки привезли з Великобританії разом з пікапами

Головним конкурентам Nissan X-Trail і Nissan Rogue залишатимуться нові Toyota RAV4 та Mazda CX-5, а також новий Tiguan від Volkswagen, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Subaru Forester, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Ford Bronco Sport та Jeep Cherokee.