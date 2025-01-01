Два поліцейські байки привезли з Великобританії разом з пікапами

Як і в попередні рази, прибула техніка різних виробників. В основному це пікапи (Mitsubishi L200, Isuzu D-Max, Nissan Navara, Land Rover Defender, Ford), закуплені фермерами чи передані ними з власних володінь.

Попри те, що машини з пробігом, вони витримали перегін майже усією Європою і передані в добротному технічному стані. Про черговий транспортний транш фермерів пише Львівська ОВА.

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Фермерський волонтерський рух, започаткований з ініціативи британського фермера Марка Лерда "Пікапи для миру" згуртував не тільки фермерів, але й працівників освіти, мистецтва, людей робітничих професій з промислових підприємств, представників інтелігенції, пенсіонерів, у т.ч. й з-за меж Великої Британії. Завдяки цим людям наші воїни отримали вже понад 600 автомобілів.

Фото: Львівська ОВА

Цього разу техніку за попередніми запитами передано у чотири різні бригади, в тому числі 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила.

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Автомобілі допоможуть нашим воїнам бути мобільнішими як у транспортно-логістичних програмах, так в завданнях розвідки, патрулювання, рейдів чи евакуації поранених тощо. Майже всі машини, за винятком кількох, змінили заводське біле, жовте, червоне, синє та інше фарбування на матовий зелений колір мілітарного стилю.

У кузовах автомобілів прибули вантажі з тактичної медицини, генератори, позашляхові колеса для бездоріжжя, медобладнання й інша гуманітарна допомога для військових, переселенців та мешканців прифронтових регіонів.

Фото: Львівська ОВА

Разом з волонтерами прибули й британські поліцейські. Вони особисто передали українським колегам мотоцикли BMW, що повністю обладнані спеціальною звуковою, світловою атрибутикою для патрульної роботи як на вулицях містах, так і автомагістралях.