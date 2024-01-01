Фермери Великої Британії привезли в Україну ювілейний за відліком 500-й позашляховик

Транспортні засоби отримали військові 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, 150-ї та 110-ї окремих механізованих бригад, підрозділи Національної гвардії України та інші бойові частини. Про це розповідається на сайті Львівської ОВА.

Британський фермер та ініціатор проєкту Марк Лерд підкреслив, що ця діяльність із британської переросла в міжнародну. Нинішній рух "Пікапи для миру" об’єднує понад 900 волонтерів із Великої Британії, США, Канади, Нідерландів та Швеції.

Читайте також Британські фермери приїхали у Львів, щоб віддати свої пікапи

Волонтери не купують нові авто, а жертвують власні транспортні засоби чи приймають їх у дар від благодійників для подальшої передачі військовим України.

Акумулятор в автомобілі – важливий елемент електрообладнання та безпеки. Тому при його виборі краще довіряти перевіреним виробникам. Bosch має сторічну історію виробництва акумуляторних батарей. Тож його досвід у створені АКБ гарантує високу якість та надійність виробу. Рекламна інформація

Щоправда, перед перегоном машин до Львова, де дії своєрідний транспортний хаб фермерських донатів, машини ретельно готують.

Це моделі позашляховиків різні брендів, в основному пікапи з правим кермом. Машини проходять сервісне обслуговування, а при потребі – ремонт. То уже визначають спеціалісти СТО. Після цього автомобілі перефарбовують у темно-зелений однотонний колір матового відтінку.

Читайте також Британські фермери пригнали ще 38 повнопривідних автівок

"Сьогодні ми передаємо наш 500-й пікап для українських військових – це частина 17-го конвою. Окрім автомобілів, наша команда зібрала і доставила медичне обладнання на суму 20 тисяч фунтів. Це командна робота, яка показує, як багато можна досягти разом. Ми не зупинимось, поки Україна не здобуде перемогу, бо розуміємо: українці борються не лише за свою країну, а й за свободу та демократію у світі", – зазначив ініціатор акції «Пікапи для миру» Марк Лерд.

Була приємна новина й для британців. За активну волонтерську діяльність та вагомий внесок у підтримку підрозділів Збройних Сил України голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький вручив Марку Лерду нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського "За сприяння війську".

Читайте також Британські фермери перетнули український кордон на 30 пікапах

Ініціатива "Пікапи для миру" є прикладом глобальної солідарності, а її організатори та учасники вкотре підтверджують: українці не самі у своїй боротьбі за незалежність. Черговий транспортний транш з 500-м ювілейним пікапом став символом єдності та спільної боротьби за свободу та гідність.

Фото: Львівська ОВА