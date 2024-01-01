Фермеры Великобритании привезли в Украину юбилейный по счету 500-й внедорожник

Транспортные средства получили военные 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила, 150-й и 110-й отдельных механизированных бригад, подразделения Национальной гвардии Украины и другие боевые части. Об этом рассказывается на сайте Львовской ОВА.

Британский фермер и инициатор проекта Марк Лерд подчеркнул, что эта деятельность с британской переросла в международную. Нынешнее движение "Пикапы для мира" объединяет более 900 волонтеров из Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Швеции.

Читайте также Британские фермеры приехали во Львов, чтобы отдать свои пикапы

Волонтеры не покупают новые авто, а жертвуют собственные транспортные средства или принимают их в дар от благотворителей для дальнейшей передачи военным Украины.

Аккумулятор в автомобиле – важный элемент электрооборудования и безопасности. Поэтому при его выборе лучше доверять проверенным производителям. Bosch имеет столетнюю историю производства аккумуляторных батарей. Поэтому его опыт в создании АКБ гарантирует высокое качество и надежность изделия. Рекламная информация

Правда, перед перегоном машин во Львов, где действия своеобразный транспортный хаб фермерских донатов, машины тщательно готовят.

Это модели внедорожников разные брендов, в основном пикапы с правым рулем. Машины проходят сервисное обслуживание, а при необходимости ремонтируются. Виды и объемы работ определяют специалисты СТО. После этого автомобили перекрашивают в темно-зеленый однотонный цвет матового оттенка.

Читайте также Британские фермеры пригнали еще 38 полноприводных автомобилей

"Сегодня мы передаем наш 500-й пикап для украинских военных – это часть 17-го конвоя. Кроме автомобилей, наша команда собрала и доставила медицинское оборудование на сумму 20 тысяч фунтов. Это командная работа, которая показывает, как много можно достичь вместе. Мы не остановимся, пока Украина не одержит победу, потому что понимаем: украинцы борются не только за свою страну, но и за свободу и демократию в мире", – отметил инициатор акции "Пикапы для мира" Марк Лерд.

Была приятная новость также для британцев. За активную волонтерскую деятельность и весомый вклад в поддержку подразделений Вооруженных Сил Украины председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий вручил Марку Лерду нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "За содействие армии".

Читайте также Британские фермеры пересекли украинскую границу на 30 пикапах

Инициатива "Пикапы для мира" является примером глобальной солидарности, а ее организаторы и участники в очередной раз подтверждают: украинцы не одни в своей борьбе за независимость. Очередной транспортный транш с юбилейным 500-ым пикапом стал символом единства и совместной борьбы за свободу и достоинство.

Фото: Львовская ОВА