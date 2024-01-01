Британские фермеры пригнали еще 38 полноприводных автомобилей

Колонну из кроссоверов и пикапов привел инициатор проекта "Пикапы для мира" Марк Лерд. Возглавила этот караван юбилейная по счету 400-я машина. Именно столько вездеходов пригнали фермеры Великобритании для наших защитников за время полномасштабной войны.

Таким образом, как отметил организатор, нынешняя партия британцам очень определяющая из-за знаковой "круглой" цифры, поскольку с автомобилями они передают украинцам свою частичку содействия победе.

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Впрочем, такой почин с приближением победы Украины над российским супостатом присущ не только британцам: на этот раз за руль многих автомобилей сели благотворители из Нидерландов и США, которые приехали подарить свои или выкупленные на вторичном рынке внедорожники.

Машины по заявкам военных подразделений в условный "стол заказов Львовской областной военной администрации" сразу же по прибытии переданы на нужды 24 ОМБр имени короля Даниила, 5-й отдельной танковой бригады, подразделений Национальной гвардии Украины, 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ. Кроме того, машины получили "Грузинский легион" и другие боевые подразделения.

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При передаче техники британцы заявили, что и в дальнейшем будут привлекать фермеров и всех желающих к формированию новых караванов полноприводной техники. Это будет их вклад в приближение победы Украины над оккупантами.

Очень метко на те положительные нарративы гостей ответила заместитель главы ОВА Кристина Замула:

"Путь к нашей победе зависит от поддержки цивилизованного мира. Когда Марк Лерд начинал эту инициативу, речь шла о 100 пикапах для наших защитников. Сегодня же их уже 400. Это все благодаря неравнодушию британцев, американцев и всех волонтеров, которые помогли воплотить в жизнь. Все эти автомобили будут служить надежной поддержкой нашим бойцам на фронте, ведь они спасают жизни наших сограждан, за что всем большое спасибо".

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В комментарии относительно полученной техники офицер по боевой подготовке 2-й Галицкой бригады Андрей Ковч отметил:

"Все транспортные средства, которые мы получаем в рамках акции "Пикапы для мира" не требуют дополнительного технического обслуживания, они сразу же готовы отправляться на передовые позиции. Среди переданных сегодня внедорожников есть версии для пилотов БпЛА, эвакуации раненых, а также подвоза боевых комплектов. Вскоре они отправятся на горячие направления, в частности Покровский, где усилят наших воинов".

Теперь основанную британским фермером Марком Лердом благотворительную инициативу "Пикапы для мира" поддерживают аграрии Соединенного Королевства и других стран. Они не только передают в дар собственные машины, но и организовали сбор средств для приобретения машин на вторичном рынке, которые потом сами же перегоняют в Украину.