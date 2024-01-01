Британські фермери пригнали ще 38 повнопривідних автівок

Колону з кросоверів та пікапів привів ініціатор проєкту "Пікапи для миру" Марк Лерд. Очолила цей караван ювілейна за відліком 400-та машина. Саме стільки всюдиходів пригнали фермери Великої Британії для наших захисників за час повномасштабної війни.

Таким чином, як зазначив організатор, нинішня партія британцям дуже визначальна через знакову "круглу" цифру, оскільки з автомобілями вони передають українцям свою часточку сприяння перемозі.

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Втім, такий почин з наближенням перемоги України над російським супостатом притаманний не тільки британцям: цього разу за кермо багатьох автівок сіли доброчинці з Нідерландів та США, котрі приїхали подарувати свої чи викуплені на вторинному ринку позашляховики.

Машини за заявками військових підрозділів в умовний "стіл замовлень Львівської обласної воєнної адміністрації" відразу ж після прибуття передані на потреби 24 ОМБр імені короля Данила, 5-ї окремої танкової бригади, підрозділів Національної гвардії України, 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ. Окрім того, машини отримали "Грузинський легіон" та інші бойові підрозділи.

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При передачі техніки британці заявили, що й надалі залучатимуть фермерів та всіх охочих до формування нових караванів повнопривідної техніки. Це буде їх вклад у наближення перемоги України над окупантами.

Дуже влучно на ті позитивні наративи гостей відповіла заступниця очільника ОВА Христина Замула:

"Шлях до нашої перемоги залежить від підтримки цивілізованого світу. Коли Марк Лерд розпочинав цю ініціативу, йшлося про 100 пікапів для наших захисників. Сьогодні ж їх уже 400. Це все завдяки небайдужості британців, американців та усіх волонтерів, які допомогли втілити в життя. Усі ці автомобілі слугуватимуть надійною підтримкою нашим бійцям на фронті, адже вони рятують життя наших співгромадян, за що усім велика дяка".

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У коментарі щодо отриманої техніки офіцер з бойової підготовки 2-ї Галицької бригади Андрій Ковч зазначив:

"Всі транспортні засоби, які ми отримуємо в рамках акції «Пікапи для миру» не потребують додаткового технічного обслуговування, вони одразу ж готові вирушати на передові позиції. Серед переданих сьогодні позашляховиків є версії для пілотів БпЛА, евакуації поранених, а також підвозу бойових комплектів. Невдовзі вони вирушать на найгарячіші напрямки, зокрема Покровський, де підсилять наших воїнів".

Тепер започатковану британським фермером Марком Лердом благодійну ініціативу "Пікапи для миру" підтримують не аграрії Сполученого Королівства та інших країн. Вони не лише передають у дарунок власні машини, але й організували збір коштів для придбання машин на вторинному ринку, які потім самі ж переганяють в Україну.