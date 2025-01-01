Toyota Tundra получила обновление и существенно подорожала

Как пишет Carscoops, цена пикапа в США выросла с 40 090 до 41 260 долларов за базовую версию. Внешне, кроме нового окраса Wave Maker, эксклюзивного для TRD Pro. Кроме того, все модели теперь оснащены фаркопом и 7/4-контактным разъемом.

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Еще одно изменение заключается в том, что теперь покупатели также смогут заказать пакет SX, что добавляет такие опции, как 20-дюймовые колеса. В салоне версия Limited получила новую обивку с серой или черной кожей и контрастной строчкой.

Кстати, о сиденьях, Tundra TRD Pro может быть оснащена новыми опциональными сиденьями ISO Dynamic. Они похожи на те, что установлены на Tacoma TRD Pro, и обещают повысить комфорт во время езды по бездорожью. Улучшений также претерпел климат-контроль и вентиляционные отверстия.

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Под капотом находятся два знакомых двигателя, включая 3,4-литровый i-FORCE V6 с двойным турбонаддувом мощностью 394 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Клиенты также могут получить гибридный i-FORCE MAX мощностью 443 л.с. и 790 Нм. Оба работают с десятиступенчатой автоматической коробкой передач, которая может быть совмещена с доступной системой полного привода.