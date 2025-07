Lexus збирається відмовитись від десятка популярних моделей

Як розповідає Carscoops, більшість варіацій седана IS, купе RC та повністю електричного позашляховика UX незабаром будуть зняти з виробництва в Японії. Компанія офіційно підтвердила, що їх знімуть з конвеєра в листопаді 2025 року.

На офіційному вебсайті Lexus у Японії вже з’явилось наступне повідомлення: “Дякуємо, що звернули увагу на наші автомобілі. Виробництво IS 500 / IS 350 / IS 300h (AWD) / IS 300 / RC 350 / RC 300h та RC 300 завершиться у листопаді 2025 року. Продажі припиняться, як тільки кількість замовлень досягне виробничих показників за листопад. Залежно від того, коли ви розглядаєте можливість придбання автомобіля, деякі пакети можуть бути недоступні. Будь ласка, зверніться до свого дилера Lexus для отримання детальної інформації”.

Схоже сповіщення також є на сторінці RC F Final Edition. Ця версія була обмежена лише 200 екземплярами в Японії й компанія підтвердила, що всі вони вже продані: “З сумом повідомляємо, що RC F Final Edition досяг лімітованої кількості у 200 одиниць. Виробництво моделі завершиться у листопаді 2025 року”.

Таким чином, для японського ринку залишиться у виробництві лише задньопривідний IS 300h, тоді як усі інші варіанти IS та RC поступово знімаються з виробництва. Як повідомляє Creative Trend, за чутками, новий IS може дебютувати вже наступного року й отримає гібридні силові установки від ES.

І останнє, але не менш важливе: автовиробник також оголосив, що виробництво його найменшого електричного позашляховика завершиться у листопаді 2025 року. Йдеться про UX 300e, який був представлений у 2019 році, через рік після дебюту бензинової та гібридної версій UX у 2018 році. Його тісні зв'язки з Toyota C-HR та Corolla Cross свідчать про те, що версія наступного покоління, ймовірно, вже розробляється.