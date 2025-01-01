Яким би був конкурент BMW 5 Series Touring від Lexus: відео

Універсали, можливо, майже зникли в сучасному автомобільному світі через любов покупців до позашляховиків, але вони все ще викликають ентузіазм у певних куточках автомобільного світу. Одним із таких прикладів є Lexus IS SportCross, єдиний універсал за 36-річну історію бренду, зазначає Carscoops.

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Попри свою недовгу історію, ця модель досі займає місце в серцях шанувальників універсалів. Один з них – цифровий художник Теофілус Чін, який нещодавно уявив, як міг би виглядати сучасний універсал Lexus у поточній лінійці бренду. Він створив цю віртуальну концепцію на базі Lexus ES, але додав автівці більш вертикальну задню частину, запозичену у повністю електричного RZ. Цікавим дизайнерським рішенням від Theottle є заднє скло, що плавно переходить в бічні вікна.

Нижня частина задньої частини перейнята від звичайного ES, включаючи тонку світлодіодну панель, інтегрований спойлер та задній бампер. Новий Lexus ES побудований на платформі TNGA-K від Toyota й у флагманській версії має потужність 252 кВт (343 к.с.) від повнопривідної трансмісії. Акумулятора ємністю 75 кВт-год вистачає для запасу ходу за циклом WLTP близько 530 км.

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Якби цей уявний ES SportCross колись потрапив у серійне виробництво, він би конкурував з преміальними універсалами, такими як BMW i5 Touring та Mercedes E-Class Estate. Але хоча ця ідея може сподобатися фанатам універсалів, Lexus зараз набагато більше зосереджений на седанах та позашляховиках.