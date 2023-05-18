Тяжелый камуфляж скрывает изменения от его близнеца Toyota, выходящих за пределы радиаторной решетки и значков.

Лишь через неделю после официального тизера нового внедорожника Lexus TX, фото шпионы поймали прототип, скрывавшийся под тяжелым камуфляжем во время путешествия по улицам Мичигана Камуфляж действительно тяжелый – черный винил скрывает все, кроме окон и боковых зеркал.

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На самом деле, в этом наблюдении есть какая-то странная ирония. Тот тизер Lexus TX, который мы упоминали, содержал кристально четкое изображение почти всей задней половины нового внедорожника. Нам показали дверь, поясную линию и мотив плавающей крыши TX, отличающий ее от Toyota Grand Highlander, на основе которой она создана.

Тизер также показал разные задние фонари, и не только разные по внутренней структуре. Они направлены вверх по бокам, заходя дальше в четверть панели внедорожника. Это означает, что Lexus TX будет иметь разные кузовные панели сзади, что сделает его больше, чем просто переработанную Toyota с дополнительными функциями.

Этот макет прицельно подтверждает дизайн задних фонарей. Мы видим, как линзы простираются дальше в панель у верхней линии кузова, а спереди мы также видим совсем другую панель с большой решеткой радиатора Lexus за более тонкими белыми крышками. Угловые вентиляционные отверстия все еще хорошо скрыты, но через них пробиваются маленькие фары. Непонятно, это заполнители или видимые части больших линз, но определенное количество низко установленных фар дальнего света есть.

Несмотря на некоторые заметные внешние отличия, новый Lexus TX имеет трехрядную платформу, общую с недавно выпущенным Grand Highlander. Это означает, что он немного меньше, чем GX и LX на базе Land Cruiser, но немного больше, чем RX-L. И хотя пока нет официального упоминания об уровне комплектации, заявки на торговые марки говорят о том, что мы получим TX350, TX500h и TX550h+. Обозначение h почти точно означает гибридную модель, а h+ намекает на гибридную модель с возможностью подключения к сети.

С таким толстым камуфляжем можно подумать, что до дебюта еще немного времени. Учитывая, что мы уже видели достаточно заметный тизер, мы считаем, что Lexus TX действительно дебютирует очень скоро. На данный момент возможно предположить, что премьера произойдет летом или осенью.