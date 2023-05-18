Важкий камуфляж приховує зміни від його близнюка Toyota, які виходять за межі решітки радіатора та значків.

Лише через тиждень після офіційного тизера нового позашляховика Lexus TX, фото шпигуни спіймали прототип, який ховався під важким камуфляжем під час подорожі вулицями Мічигану Камуфляж справді важкий – чорний вініл приховує все, крім вікон і бічних дзеркал.

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Насправді в цьому спостереженні є якась дивна іронія. Той тизер Lexus TX, який ми згадували, містив кристально чітке зображення майже всієї задньої половини нового позашляховика. Нам показали двері, поясну лінію та мотив плаваючого даху TX, який відрізняє його від Toyota Grand Highlander, на основі якого він створений.

Тизер також показав різні задні ліхтарі, і не тільки різні за внутрішньою структурою. Вони спрямовані вгору з боків, заходячи далі в чверть панелі позашляховика. Це означає, що Lexus TX матиме різні кузовні панелі ззаду, що зробить його більшим, ніж просто перероблену Toyota з додатковими функціями.

Цей прототип прицільно підтверджує дизайн задніх ліхтарів. Ми бачимо, як лінзи простягаються далі в панель біля верхньої лінії кузова, а спереду ми також бачимо зовсім іншу панель із великою решіткою радіатора Lexus за тоншими білими кришками. Кутові вентиляційні отвори все ще добре приховані, але через них пробиваються маленькі фари. Незрозуміло, чи це заповнювачі чи видимі частини більших лінз, але певна кількість низько встановлених фар дальнього світла є.

Незважаючи на деякі помітні зовнішні відмінності, новий Lexus TX має трирядну платформу, спільну з нещодавно випущеним Grand Highlander. Це означає, що він трохи менший, ніж GX і LX на базі Land Cruiser, але трохи більший, ніж RX-L. І хоча поки немає офіційної згадки про рівні комплектації, заявки на торгові марки свідчать про те, що ми отримаємо TX350, TX500h і TX550h+. Позначення h майже напевно означає гібридну модель, а h+ натякає на гібридну модель з можливістю підключення до мережі.

З таким товстим камуфляжем можна подумати, що до дебюту ще трохи часу. Враховуючи, що ми вже бачили досить помітний тизер, ми вважаємо, що Lexus TX насправді дебютує дуже скоро. На даний момент можливе можна припустити, що прем’єра станеться влітку чи восени.