Элитная столовая работала всего три года.

Автопроизводители любят расширять свой бренд за пределы автомобильного сектора. Фирменная одежда, часы и аксессуары, яхты и лодки, алкоголь, аксессуары для дома и гаража и даже целые дома – практически что угодно может нести логотип автомобильной фирмы. Volkswagen, например, производит сосиски и кетчуп, которыми кормит рабочих своих заводов и продает в розничных магазинах. Для Lexus такой выход за рамки означал, в частности, открытие ресторана Intersect by Lexus в Нью-Йорке в конце 2018 года. Однако, только через три года после открытия, заведение вынуждено закрыть свои двери.

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Intersect навсегда закрыл свои двери 15 января. Пресс-секретарь ресторана не дал объяснения внезапного закрытия магазина, но отметил, что это не связано с пандемией коронавируса. Пресс-секретарь также сказал, что ресторан функционировал в обычном режиме, после короткой паузы во время пандемии. Он также добавил, что ресторан имел большой успех.

Ресторация Lexus размещалась вблизи подобных заведений от Mercedes-Benz и Genesis, в округе, называемом Meatpacking District – буквально, мясоперерабатывающий район. Два других ресторана Lexus продолжат работать. Один из них находится в Токио и работает в нормальном режиме, а второй – в Дубае, сейчас ремонтируется. Его планируют открыть позже в этом месяце.

Фото: ресторан Intersect by Lexus / Motor1, Eater