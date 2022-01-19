Елітна їдальня працювала лише три роки.

Автовиробники люблять розширювати свій бренд за межі автомобільного сектору. Фірмовий одяг, годинники та аксесуари, яхти та човни, алкоголь, аксесуари для дому й гаража та навіть цілі будинки – практично будь-що може нести логотип автомобільної фірми. Volkswagen, наприклад, випускає сосиски та кетчуп, якими годує робітників своїх заводів та продає у роздрібних магазинах. Для Lexus такий вихід за рамки означав, серед іншого, відкриття ресторану Intersect by Lexus у Нью-Йорку наприкінці 2018 року. Однак, лише через три роки після відкриття, заклад змушений зачинити свої двері.

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Intersect назавжди закрив свої двері 15 січня. Речник ресторану не надав пояснення раптового закриття магазину, але зазначив, що це не пов’язано з пандемією коронавірусу. Прес-секретар також сказав, що ресторан функціонував у звичному режимі, після короткої паузи, під час пандемії. Він також додав, що ресторан мав “великий успіх”.

Ресторація Lexus розміщувалась поблизу подібних закладів від Mercedes-Benz та Genesis, в окрузі, що зветься Meatpacking District – буквально, м’ясопереробний район. Два інших ресторани Lexus продовжать працювати. Один із них розміщений у Токіо й працює в нормальному режимі, а другий – у Дубаї, зараз ремонтується. Його планують відкрити пізніше цього місяця.

Фото: ресторан Intersect by Lexus / Motor1, Eater