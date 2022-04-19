Японский производитель премиум-автомобилей Lexus представит новую полностью электрическую модель RZ 450e.

Разработанный на основе философии Lexus Driving Signature, RZ стал первой моделью в линейке Lexus BEV (электромобиль на аккумуляторных источниках питания).

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Lexus RZ был создан, чтобы стать образцом премиального опыта за рулем, обеспечивая продуманную до деталей тесную связь между водителем и автомобилем, придавая ощущение уверенности, контроля и комфорта во время вождения.

Трансляция события состоится 20 апреля 2022 года в 13:00 по киевскому времени на сайте.