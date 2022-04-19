Японський виробник преміум-автомобілів Lexus представить нову повністю електричну модель RZ 450e.

Розроблений на засадах філософії Lexus Driving Signature, RZ став першою моделлю у лінійці Lexus BEV (електромобіль на акумуляторних джерелах живлення).

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Lexus RZ був створений, щоб стати взірцем преміального досвіду за кермом, забезпечуючи продуманий до деталей тісний зв’язок між водієм та автомобілем, надаючи відчуття впевненості, контролю та комфорту під час водіння.

Трансляція події відбудеться 20 квітня 2022 року о 13:00 за київським часом на сайті.