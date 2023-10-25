Винницкий лицей №22 за собранные на осенних ярмарках деньги приобрел и передал на фронт пикап.

Коммунальное заведение "Винницкий лицей 22" стало уже девятым образовательным учреждением областного центра, которое с начала нового учебного года отправило на передовую автомобили защитникам. Ученики учебных заведений города, начиная с 1 сентября, проводили разнообразные ярмарки и концерты, собирая деньги на автомобили нашим воинам.

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Школьники и учителя 22-го лицея за две благотворительные ярмарки "В единстве наша сила" собрали более 200 000 гривен. На эти средства выкупили Mitsubishi L200. Вместе с ним передали флаг нашего государства, на полотнище которого представители каждого класса написали пожелания.

Купленный на собранные средства лицеистов Mitsubishi L200 Warrior провожали на фронт все классы. Фото: мэрия Винницы

Mitsubishi L200 в комплектации Warrior (воин) уже на фронте. На передовой пикап помогает выполнять боевые задания подразделению "Красная калина".

Теперь ученики лицея №22 начинают собирать металлические баночки, картон и воск: на уроках труда дети готовят для фронтовиков окопные свечи. Это тоже их вклад в приближающуюся победу.