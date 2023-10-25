Вінницький ліцей №22 за зібрані на осінніх ярмарках кошти придбав і передав на фронт пікап.

Комунальний заклад "Вінницький ліцей 22" став уже дев’ятою освітньою установою обласного центру, яка з початку нового навчального року відправила захисникам на передову автомобілі. Учні навчальних закладів міста, починаючи з 1 вересня, проводили різноманітні ярмарки та концерти, збираючи гроші на автівки для захисників.

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Школярі та вчителі 22-го ліцею за два благодійні ярмарки "В єдності наша сила" зібрали понад 200 000 гривень. На ці кошти викуплено Mitsubishi L200. Разом з ним передали прапор нашої держави, на полотнищі якого представники кожного класу написали побажання.

Куплений на зібрані кошти ліцеїстів Mitsubishi L200 Warrior проводжали на фронт усі класи. Фото: мерія Вінниці

Mitsubishi L200 в комплектації Warrior (воїн), вже на фронті. На передовій пікап допомагає виконувати бойові завдання підрозділу "Червона калина".

Наразі учні ліцею №22 починають збирати металеві баночки, картон та віск: на уроках праці діти почали виробляти для фронтовиків окопні свічки. Це теж їх вклад в наближення перемоги.