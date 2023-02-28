Hyundai i10 получил обновленный облик и более современные системы безопасности и мультимедиа.

Hyundai i10 – это автомобиль А-класса, предназначенный для европейского рынка. В 2019 году произошла очередная замена поколения, а в 2023-м – обновление.

В 2022 году i10 стал лидером продаж в А-классе на украинском рынке новых автомобилей (с долей рынка 36,50%), ведь его главный конкурент Ravon R2/Chevrolet Spark в этом году не поставлялся из Узбекистана.

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Обновленный Hyundai i10 теперь доступен в одном из 9 цветов, два из которых – новые. Это Lumen Grey, яркий светло-серый цвет с перламутровым покрытием и Meta Blue с голубовато-фиолетовыми бликами, перламутровым покрытием и черной крышей.

Фары, а также передняя и задняя светодиодная подсветка приобрели новый вид. Передние светодиодные дневные ходовые огни интегрированы в широкую спортивную решетку радиатора, которая имеет новый дизайн в виде пчелиных сот. Кроме того, светодиодные фонари вместе с багажником и бампером образуют букву "H". Модель также оснащается 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.





Новые мультимедийные технологии включают 4,2-дюймовый ЖК-монитор, USB-разъемы для переднего и заднего ряда сидений и обновленные карты Over The Air (OTA). От предыдущей версии модель сохранила 8-дюймовый дисплей, аудио и видеонавигацию (AVN), беспроводное Apple CarPlay и Android, беспроводное зарядное устройство.

В стандартную комплектацию модели вошли больше ассистентов безопасности Hyundai Smart Sense, среди них можно выделить Систему предотвращения столкновения спереди (FCA), в которой предыдущие варианты режимов "Город", "Межгород" и "Пешеход" были дополнены возможностью распознавания велосипедистов. В общем, FCA помогает выявить и избежать потенциальных столкновений с препятствиями впереди.

Система слежения за полосой движения (LFA) использует рулевое управление, чтобы помочь автомобилю оставаться в текущей полосе движения.

Система распознавания присутствия задних пассажиров (Rear Occupant Alert) извещает водителя об их наличии, если он забыл выпустить из салона пассажиров или домашнего питомца.



Начало производства нового i10 планируется в апреле 2023 г. на заводе Hyundai в Измите, Турция. Ожидается, что первые единицы появятся на европейских дорогах во второй половине года.