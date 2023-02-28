Hyundai i10 отримав оновлену зовнішність та більш сучасні системи безпеки і мультимедія.

Hyundai i10 – це автомобіль А-класу, створений для європейського ринку. У 2019 році відбулась чергова заміна покоління, а у 2023-му – оновлення.

У 2022 році i10 став лідером з продажів у А-класі на українському ринку нових автомобілів (з часткою ринку 36,50%), адже його головний конкурент Ravon R2/Chevrolet Spark в цьому році не поставлявся з Узбекистану.

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Оновлений Hyundai i10 тепер доступний в одному з 9 кольорів, два з яких – нові. Це Lumen Grey, яскравий світло-сірий колір з перламутровим покриттям і Meta Blue з блакитнувато-фіолетовими відблисками та перламутровим покриттям та чорним дахом.

Фари, а також передня і задня світлодіодна підсвітка набули нового вигляду. Передні світлодіодні денні ходові вогні інтегровані в спортивну широку решітку радіатора, яка має новий дизайн у вигляді бджолиних стільників. Крім того, світлодіодні ліхтарі разом з багажником та бампером утворюють літеру “H”. Модель також оснащується 15-дюймовими легкосплавними колісними дисками.





Нові мультимедійні технології включають 4,2-дюймовий РК-монітор, роз’єми USB для переднього і заднього ряду сидінь та оновлені карти Over The Air (OTA). Від попередньої версії модель зберегла 8-дюймовий дисплей, аудіо та відеонавігацію (AVN), бездротовий Apple CarPlay та Android, бездротовий зарядний пристрій.

До стандартної комплектації моделі увійшло більше асистентів безпеки Hyundai Smart Sense, серед них можна виділити Систему запобігання зіткненню з переду (FCA), попередні варіанти режимів "Місто", "Міжмісто" та "Пішохід" були доповнені можливістю розпізнавання велосипедистів. Загалом FCA допомагає виявити та уникнути потенційних зіткнень з перешкодами попереду.

Система стеження за смугою руху (LFA) використовує рульове управління, щоб допомогти автомобілю залишатися в поточній смузі руху.

Система розпізнавання присутності задніх пасажирів (Rear Occupant Alert) сповіщає водія про їх наявність, якщо він забув випустити з салону пасажирів або домашнього улюбленця.



Початок виробництва нового i10 планується у квітні 2023 року на заводі Hyundai в Ізміті, Туреччина. Очікується, що перші одиниці з’являться на європейських дорогах у другій половині року.