Благотворительный фонд Favbet Foundation за время войны приобрел и передал в исправном состоянии подразделениям Вооруженных Сил Украины и других Сил обороны страны 230 автомобилей различных марок, назначений и размерных групп.

Только за последнюю неделю фонд FF направил в минометную батарею на Купянском направлении микроавтобус Volkswagen LT35 и полноприводный турбодизельный внедорожник Hyundai Santa Fe, а для подразделения ВСУ в районе города Часов Яр в Донецкой области отправил полноприводный автомобиль Volkswagen Bora, который и стал юбилейным – 350 по счету.

Также в осеннем зачете есть микроавтобус Volkswagen Transporter, который фонд вручил десантникам 95-й ОДШБ, и внедорожник Nissan Navara для стрелковой роты на одном из критически важных участков фронта.

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"Автомобиль – это расходный материал на войне, особенно в условиях конфликта столь высокой интенсивности. Довольно часто наличие исправного авто у наших военных может иметь решающее значение для сохранения жизней и здоровья защитников. Мы продолжаем работать над поставкой автомобилей в ВСУ, и на отметке в 230 авто останавливаться не будем", – подчеркнул вице-президент фонда Игорь Сирук.

Наибольшим спросом у военных пользуются пикапы, но есть запросы от них на грузопассажирские фургоны, бортовые машины легкого сегмента LCV. Фото: пресс-служба Favbet Foundation