Благодійний фонд Favbet Foundation за час війни придбав та передав у справному стані підрозділам Збройних Сил України та інших Сил оборони країни 230 автомобілів різних марок, призначень і розмірних груп.

Тільки за останній тиждень фонд FF надіслав до мінометної батареї на Куп’янському напрямку мікроавтобус Volkswagen LT35 та повнопривідний турбодизельний позашляховик Hyundai Santa Fe, а для підрозділу ЗСУ в районі міста Часів Яр на Донеччині відправив повнопривідний автомобіль Volkswagen Bora, який і став ювілейним – 230 за відліком.

Також в осінньому заліку є мікроавтобус Volkswagen Transporter, який фонд вручив десантникам 95-ї ОДШБ, та позашляховик Nissan Navara для стрілецької роти на одній з критично важливих ділянок фронту.

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"Автомобіль – це розхідний матеріал на війні, особливо в умовах конфлікту такої високої інтенсивності. Доволі часто наявність справного авто у наших військових може мати вирішальне значення для збереження життів та здоров’я захисників. Ми продовжуємо працювати над постачанням автомобілів до ЗСУ, і на позначці у 230 авто зупинятися не будемо", – наголосив віцепрезидент фонду Ігор Сірук.

Найбільшим попитом у військових користуються пікапи, але є запити від них на вантажно-пасажирські фургони, бортові машини легкого сегмента LCV. Фото: пресслужба Favbet Foundation