Литва может закрыть автобусное сообщение с Беларусью: министерство транспорта уже обратилось в литовский департамент безопасности (ДГБ) с просьбой оценить риски пассажирских автобусных рейсов в РБ.

Основанием этого запроса стали сообщения и предупреждения ДГБ о том, что спецслужбы Беларуси активно действуют на границе, допрашивают граждан Литвы прямо на пограничных пунктах и принуждают к сотрудничеству. Поэтому уже раздаются призывы не ездить гражданам Литвы в Беларусь и Россию.

На основании ответа ДГБ с выводами о степени таких рисков министерство транспорта может "сократить пассажирские перевозки в Беларусь или вообще отказаться от таких маршрутов". Специалисты ведомства убеждены в том, что работу литовских перевозчиков следует оценивать в контексте национальной безопасности и возможных угроз.

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В настоящее время автобусное сообщение между Литвой и Беларусью осуществляют 11 литовских и 22 белорусских автоперевозчика. Они в обе стороны границы обслуживают 66 отлаженных автобусных маршрутов.

Автобус Setra S415GT-HD на маршруте "Минск – Вильнюс" транспортной компании Tolimojo keleivinio transporto kompanija, работающей под международным брендом Eurolines. Фото: Сергей Шишков.

Кстати, прямые транзитные рейсы из Вильнюса в Киев транзитом через Беларусь отменены. Их с началом полномасштабной войны пришлось проложить кольцевым путем. Автобусы едут через Польшу во Львов, дальше через Ровно и Житомир уже направляются в столицу Украины.

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Дорога по маршруту Вильнюс-Киев в 1197 км в среднем занимает 24-25 часов. Конечно, стоимость билета из-за смены маршрута по довоенному изменилась. Теперь пассажиру за одно место нужно заплатить 2650 грн., что по сравнению с другими дешево, поскольку есть маршруты, где билет стоит 118 евро, то есть 4783 грн.

От перестановки перевозчиков результат не изменится

Здесь стоит вспомнить арифметику и вместо перевозчиков подставить слагаемые. Почти все СМИ стран Балтии, Беларуси и Украины начали тиражировать информацию о возможном закрытии автобусных маршрутов, не вникая в суть проблемы. Да, риски есть. Однако эксперты Авто24 выяснили, что речь идет не о закрытии границы, а о сокращении или закрытии маршрутов, что усложнит не только логистику, но и безопасность людей, пересекающих границу между двумя странами.

Поскольку граница открыта, то вместо уже установившихся маршрутов с проверенными годами пассажирскими автоперевозчиками и опытными водителями будут организовываться узаконенные мировой практикой так называемые нерегулярные пассажирские перевозки. Они подменят, а по факту – перехватят пассажирский трафик по регулярным рейсам и станут им альтернативой, что снизит безопасность перевозок. Это будет замена одних автоперевозчиков другими.

Под международным брендом Eurolines работают автобусы двух литовских компаний – каунасская Kautra и вильнюсская Tolimojo keleivinio transporto kompanija. Фото: eurolines.lt

Главная угроза усматривается именно в рисках безопасных перевозок. Если в регулярные рейсы идут автобусы и водители с обязательной проверкой технического состояния пассажирских машин и медицинским осмотром водителей перед каждым выходом на линию, то альтернативные нерегулярные рейсы вообще не имеют или фиктивно имеют из-за фейковых соглашений с соответствующими структурами. Так что пассажиры на таких перевозках больше подвергаются опасности и доля попадания в аварию растет.